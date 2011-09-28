На Цюрихском кинофестивале Роман Полански получил премию

В Швейцарии на Цюрихском кинофестивале кинорежиссеру Роману Полански вручили премию за вклад в мировой кинематограф, премия ждала метра два года, об этом в среду сообщает Би-Би-Си.



Роман Полански должен был получить эту награду еще два года назад, но тогда режиссер не получил ее, так как находился под арестом - его обвиняли в незаконной связи с 13-летней Самантой Геймер. В сентябре 2009 года, когда режиссер прибыл на Цюрихский кинофестиваль, он был задержан в аэропорту Цюриха и несколько месяцев находился в швейцарской тюрьме.



А в декабре 2009 года Роман Полански был отпущен под залог в $4,5 млн и переведен под домашний арест. В июле 2010 власти Швейцарии приняли решение не выдавать режиссера в США, где до сих пор против него не закрыто дело по обвинению в незаконной связи с несовершеннолетней. После выхода на свободу Роман Полански принял решение покинуть территорию Швейцарии.