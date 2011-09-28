В США инфекция, вызванная испорченными дынями, унесла жизни 13 человек

В США зафиксирована вспышка инфекции, которая была вызвана, по мнению санитарных служб, испорченными дынями, инфекция унесла жизни 13 человек, еще 72 человека заражены, сообщает CNN.



Вспышка этой инфекции была зафиксирована еще 12 сентября, тогда у 15 человек, находящихся в больницах разных штатов страны, были зафиксированы симптомы, вызванные после употребления в пищу дынь.



Смертельные случаи зафиксированы в Колорадо, Канзасе, Мэриленде, Миссури, Небраске, Нью-Мексико, Оклахоме и Техасе. Кроме того, заболевания зафиксированы в штатах Калифорния, Флорида, Иллинойс, Индиана, Монтана, Северная Дакота, Вирджиния, Западная Вирджиния, Висконсин и Вайоминг.



Ученые предполагают, что вирус был вызван анаэробной бактерией Listeria monocytogenes. Наиболее подвержены заражению этой бактерией люди с ослабленной иммунной системой, это - беременные женщины, новорожденные дети и пожилые люди.