В странах Центральной и Восточной Европы, а также представительствах ряда европейских энергокомпаний накануне прошли неанонсированные обыски в офисах "Газпрома".



Представители Еврокомиссии провели проверки тех компаний, которые вовлечены в поставки, передачу и хранение природного газа. Так, обыски прошли в берлинской и чешской "дочках" российской газовой монополии - "Газпром Германия" и "Вемекс". Сотрудники Еврокомиссии пояснили, что речь идет о "подозрениях в антиконкурентных действиях, таких, как раздел рынка, создание препятствий для доступа к сети и диверсификации поставщиков, а также в завышении цен". Однако при этом сам факт проверок еще не говорит о виновности компаний, об этом передает ИТАР-ТАСС.

При этом, в Еврокомиссии предупредили - если подозрения еврокомиссаров подтвердятся и будет начато официальное расследование картельного сговора, то его участникам грозят штрафы в размере до 10 процентов их годового оборота.



Проверки также прошли в немецких компаниях RWE и E.On Ruhrgas, сотрудники этих компаний подтвердили этот факт - в их офисах прошли обыски. По словам представителя RWE, цель этой акции - перепроверить наличие антиконкурентных положений в контрактах компании с "Газпромом", а "RWE в полной мере поддерживает проверки и сотрудничает с Еврокомиссией".



Представитель "Газпром Германия", в свою очередь, заявил: "Газпрому" нечего скрывать, мы спокойно восприняли эти проверки". С Еврокомиссией мы работаем открыто и конструктивно".

А в "Газпроме" в связи с обысками, проведенными представителями Еврокомиссии в офисах европейских компаний - импортеров газа в настоящее время готовится заявление для печати. Об этом накануне заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов Агентству газовой информации (АГИ), он сказал: "Мы сейчас анализируем ситуацию и в среду сделаем официальное заявление для прессы".