Самый крупный и самый труднодоступный клад найден у берегов Ирландии

Охотники за сокровищами отыскали у берегов Ирландии сказочный клад: двести с лишним тонн серебра, пролежавших в трюме затонувшего корабля целых 70 лет. Такие богатства найдены на морском дне впервые.



Базирующаяся во Флориде компания Odyssey Marine Exploration сообщила, что ее сотрудники обнаружили судно "Гейрсоппа", потопленное в 1941 году немецкой подводной лодкой у берегов Ирландии. На его борту находятся серебряные слитки, стоимость которых оценивается сегодня в 230 миллионов долларов. Это самый крупный клад из обнаруженных до сих пор в морской пучине. И самый труднодоступный - глубина здесь 4,7 километра, больше чем в водах затонувшего "Титаника".

Поиск и идентификация потерпевшего кораблекрушение корабля – это только начало большой работы. Как сообщает «Российская газета», весной будущего года начнется подъем клада. С этой целью британское правительство объявляло тендер на подъем судна "Гейрсоппа", который впоследствии выиграла фирма из Флориды. За «хлопоты» ей достанется солидный куш - 80% всех сокровищ.

Сначала специалисты компании наняли российское судно и осмотрели место, где затонула "Гейсоппа", а затем исследовали покоящийся на дне корпус корабля с помощью специального робота. Они уверены, что добраться до драгоценного груза будет не так уж сложно, ведь люки до сих пор открыты.