Энергосбережение по-датски

Расчетливая Европа уже лет 20-25 значительно экономит средства на энергообеспечение за счет практического внедрения инновационного оборудования, материалов и технологий. И лидером в этом, пожалуй, является Дания. Для обмена передовым опытом в энергетике, строительстве и ЖКХ Европейско-российская бизнес ассоциация ERBA совместно с DANISH INDUSTRY, DBDH, DANSK BUGGERI, DEIC организуют ежегодный бизнес-форум «Инновации в Дании», который пройдет в Копенгагене с 25 по 28 октября 2011 г.

В рамках форума российским участникам программы предстоит посетить датские предприятия национальной энергетической программы, ознакомиться с методиками эффективного использования энергии на предприятиях и в ЖКХ, увидеть системы комбинирования тепла и электричества, мульти-энергетические станции, «умные» дома, солнечные батареи, ветропарки и многое другое. Особое внимание будет уделено биогазу, производству и энергии из биомассы, производству брикетов и пилетов из опилок и других отходов деревообработки.

В программе посещений:

Программа №1 «ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА»: мульти энергетические станции DONG и Hashoj, , брикеты C.F.Nielsen, солнечная тепловая станция Arcon, биогазовая станция Hashoj, ветряная энергетика, станция Dall Energy на биомассе 6 МВт (премия EU 2011 года), мусоросжигательный завод Vestforbrænding, тепловой насос. Бизнес встреча в датском центре инновационной энергетики DEIC.

Программа №2 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»: энергетически эффективное здание Green Lighthouse, энергоэффективный поселок Stenlose South, детский сад и нейтральный частный «умный» дом, визиты на строящиеся объекты, в строительные компании Xella, BWSE, Deko. Бизнес встречи в ассоциации датских строителей, проектной компании Ramboll и ассоциации датских архитекторов.

Программа №3 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»: крупная магистральная теплосетевая компания VEKS, автоматизация сетей ABB, центральный диспетчерский пульт Копенгагена, инновационная районая сетевая компания Frederiksberg, промышленный тепловой насос Vestforbrænding, проектирование умных сетей Ramboll, монтаж и ремонт тепловых сетей Copenhagen Energy. Бизнес встреча в датском совете центрального отопления DBDH.

На форуме возможно рассмотрение потенциальных российских бизнес проектов, обсуждение форм сотрудничества и финансирования.

Приглашаем российские компании принять участие в поездке в Данию с 25 по 28 октября 2011 г.

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