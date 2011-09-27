Индусы сделали автомобиль – лучшего друга девушек (ВИДЕО)
27 сентября 2011, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Индии в Мумбаи на выставке представили первую в мире машину, полностью покрытую золотом, серебром и драгоценными камнями. Презентация приурочена к пятитысячелетней годовщине ювелирного искусства Индии.
Для украшения была выбрана одна из самых дешевых машин марки Tata Nano. Для превращения машины в ювелирный шедевр было затрачено не менее 80 килограммов золота, 15 килограммов серебра и множество драгоценных камней. Цена автомобиля выросла до 4 миллионов долларов.
Производители авто надеются таким образом поднять продажи бюджетных моделей, сообщает агентство РИА Новости.
К сожалению, машина Tata Nano, будучи создана для продажи среди рядовых индийцев, не пользуется последнее время спросом из-за случаев самовозгорания машины.
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