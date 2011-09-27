Следам человека, обнаруженным в Мексике, может быть от 4,5 до 25 тыс лет

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики (НИАИМ) обнаружили в северном штате Чиуауа человеческие следы, возраст которых может составлять от 4,5 до 25 тыс лет.



В районе Сьерра-Тараумара ученые нашли пять следов, оставленных человеком в далекой древности, по предположению археологов, они принадлежат трем взрослым людям и ребенку в возрасте 3-4 лет, о чем свидетельствуют размеры отпечатков. Во время исследований ученые натолкнулись на свидетельства присутствия древнего племени, которое могло населять район, по предварительным оценкам, в Плейстоценовую эпоху, которая началась 2,5 млн лет назад и закончилась 12 тыс лет назад.



Хосе Хименес, ученый НИАИМ, заявил, что это - сенсационное открытие и имеет большое значение в истории, так как это первое свидетельство присутствия человека на территории нынешнего штата Чиуауа в далекой древности. Ученым еще предстоит большая работа, по словам Хосе Хименеса, они должны сделать лабораторные исследования найденных человеческих следов и других археологических памятников для установления их более точного возраста.



Ранее ученые считали самыми древними останки женщины, обнаруженные в одной из затопленных пещер на территории южного мексиканского штата Кинтана-Роо, возраст которых составляет 11,6 тыс лет, передает ИТАР-ТАСС.