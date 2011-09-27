Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что Россия и Китай согласовали формулу цены на российский газ.



На пресс-конференции в рамках форума "Нефть и газ Сахалина" Александр Медведев сообщил: "При уже согласованной формуле цены на газ остался вопрос, какова отправная точка применения этой формулы".



По его словам, у каждой стороны в этом вопросе имеется ряд аргументов, в частности у российской – планы по переходу в 2015 году на равнодоходную цену газа для внутренних и внешних потребителей, передает РИА Новости.



Напомним, в сентябре 2010 года Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по основным условиям поставок газа. Согласно договору, предусматривается западный и восточный варианты поставок газа из РФ: первый предполагает использование ресурсной базы Западной Сибири, второй - Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина. На то время сторонам необходимо было досогласовать формулу цены. Ожидалось, что контракт на поставку российского газа в Китай между "Газпромом" и китайской CNPC будет подписан на Петербургском международном экономическом форуме в июне, однако стороны не смогли к этому сроку согласовать ценовые параметры, что произошло только сейчас.