В Египте взорван газопровод, снабжающий топливом Израиль и Иорданию. Трубопровод получил серьезные повреждения, передает египетская служба безопасности.



Инцидент произошел на Синайском полуострове западнее города Эль-Ариш, на части газопровода, который является частью панарабской газовой инфраструктуры. Причиной взрыва стал террористический акт.



Местные следователи уже выяснили у очевидцев, что трое неизвестных подъехали на небольшом грузовике к насосной станции и открыли огонь по газопроводу. После этого раздался взрыв и начался пожар, во время которого из горящего газопровода вырывались 15-метровые языки пламени.



При взрыве пострадал один человек, его с ожогами доставили в госпиталь.



По данным египетской безопасности, в настоящее время место взрыва оцеплено подразделениями египетской армии, а пожарные команды пытаются потушить пламя. Газопровод отключен на неопределенное время, размер нанесенного ущерба пока не определен.



Египетский участок панарабского газопровода неоднократно становился объектом террористических актов. Только за 2011 год путепровод взрывали три раза, еще одну попытку взрыва удалось избежать, передают РИА Новости.