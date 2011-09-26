На затонувшем во время войны английском судне найден клад

На британском судне, потопленном во время Второй мировой войны, обнаружен клад из 200 тонн серебра на сумму около 150 млн фунтов стерлингов. Судно потонуло в результате атаки немецкой подводной лодки.

Сухогруз "Герсоппа" плыл из Великобритании в Индию в 1941 году с 85 пассажирами и грузом серебра натолкнулось в Атлантическом океане на подводную лодку. Только один человек выжил тогда в катастрофе, сообщает ВВС.

Британское министерство транспорта наняло американскую компаниею Odyssey Marine на поиски затонувших британских судов. Специалисты компании полагают, что дистанционно управляемые подлодки-роботы смогут достать серебряные слитки еще до подъема судна.

Согласно контракту 80% обнаруженных богатств останутся в компании.