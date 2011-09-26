Фидель Кастро написал статью о международном положении

В кубинских средствах массовой информации появилась статья лидера кубинской революции Фиделя Кастро, первая после длительного молчания. В статье Кастро заклеймил по обыкновению США и обеспокоился судьбой Ливии и Сирии.

Фидель Кастро напечатал статью под названием"Чавес, Эво и Обама", в которой прокомментировал мировых лидеров на сессии Генассамблеи ООН и выразил сердечную поддержку друзьям президенту Венесуэлы Уго Чавесу и президенту Боливии Эво Моралесу.

Вождь раскритиковал действия президента США Барака Обамы, особенно участие США и НАТО в Ливии. Действия НАТО в Ливии он заклеймил "ужасающим преступлением и геноцидом".

Кастро не остался равнодушным к судьбе Сирии и высказал опасения за ее судьбу в случае проведения международной военной операции. Пламенный борец с мировым капитализмом осудил страны, не желающие признать независимость Палестины, и особенно США, сообщает Интерфакс.