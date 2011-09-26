В Риме муниципалитет собирается выгнать живые статуи с улиц

Римский муниципалитет собирается запретить традиционные представления «живых статуй» на улицах итальянской столицы. По мнению главы департамента культуры живые статуи не имеют никакого отношения к культуре.

Итальянские столичные власти считают, что переодевание в исторический костюм, выкрашенный белой или серебряной краской, и неподвижное многочасовое стояние на площади за несколько монет к искусству отношения не имеет, скорее это просто разновидность попрошайничества, сообщает MIGnews.com.

"Живые статуи не демонстрируют никакой артистической активности, не приближаются даже к мимам, и потому мало чем отличаются от банального рэкета", — подчеркнул глава департамента культуры муниципалитета Федерико Молликоне.

Молликоне вообще рьяно взялся за организацию уличной жизни древнего города. Следующим объектом его пристального внимания должны стать уличные музыканты.