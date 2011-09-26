В Индии проведены испытания баллистических ракет

26 сентября индийские военные провели успешные испытания баллистической ракеты "Притхви-2", способной нести ядерный боезаряд. Это самостоятельная индийская разработка.



Пуск ракеты состоялся на полигоне Чандипур в штате Орисса на востоке страны. Баллистическая ракета "Притхви-2" является самостоятельной индийской разработкой, способной поражать цели на расстоянии до 350 километров. Масса ее боевой части - 500 килограммов. Эти ракеты способны нести ядерный боезаряд.

По сообщению РИА Новости, днем раньше на этом же полигоне был произведен испытательный пуск баллистической ракеты "Шаурья", дальность действия которой составляет 600 километров. По данным военных источников, этот пуск также был успешным.