По необходимости полиция Нью-Йорка будет сбивать самолеты

«Полиция Нью-Йорка готова сбивать самолеты, если в этом возникнет необходимость», заявил комиссар полиции Нью-Йорка Рэй Келли в программе «60 минут», выходящей на телеканале CBS.



После терактов 11 сентября 2001 года, в структуре полиции Нью-Йорка было решено создать собственное контртеррористическое подразделение, поскольку город не может рассчитывать только на федеральные власти, рассказывает Лента. Ру. Полиция Нью-Йорка, сообщил Келли, разработала планы действия в разных ситуациях, включая и ту, при которой придется сбивать самолет. Каким образом это будет делаться, он уточнять не стал, сообщив лишь, что подобное решение может быть принято лишь "в экстремальной ситуации".

В числе других мер, которые должны помочь полиции Нью-Йорка в борьбе с терроризмом, Келли назвал установку детекторов радиации, создание сети камер слежения на Манхэттене, а также направление полицейских на обучение в зарубежные страны.

В середине сентября 2011 года стало известно, что полиция Нью-Йорка после масштабных терактов 2001 года развернула широкомасштабную операцию по сбору данных об американских мусульманах. По данным Associated Press, помощь полиции в этой операции оказывало ЦРУ, нарушая, таким образом, запрет на ведение разведывательной деятельности на территории страны.