Греческие студенты хотели в эфире выразить протест против реформы образования

Группа студентов вечером 25 сентября ворвалась в студию греческого государственного телеканала NET с требованием предоставления им эфира. В результате был отменен выпуск новостей.



В здание в Афинах, в котором расположена телестудия, проникли около 50 человек, требуя от руководства телеканала предоставить им эфир, чтобы выразить протест против реформы высшего образования. Как информирует Лента. Ру, руководство NET выполнить требования студентов отказалось и приняло решение отменить вечерний выпуск новостей, заменив его на документальный фильм. Таким образом, телеканал избежал повторения инцидента трехлетней давности, когда группа анархистов ворвалась в студию, откуда в прямом эфире транслировался выпуск новостей, и развернула перед камерами плакат с призывом к уличным акциям протеста.

На этом воскресные протесты не закончились. У здания парламента полиция была вынуждены применить слезоточивый газ для разгона двух тысяч пикетчиков, пытавшихся заблокировать одну из центральных улиц Афин.

Очередная волна акций протеста началась в Греции после того, как 21 сентября правительство страны представило новый план спасения экономики, предполагающий дальнейшее урезание пенсий и увеличение налогов. Принятие антикризисного плана - необходимое условие для получения Грецией очередного кредитного транша от МВФ и Евросоюза в размере 8 миллиардов евро.



