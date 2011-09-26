Впервые в сенате Франции левые партии получили большинство по итогам выборов, прошедших 25 сентября, заявил глава сенатского отделения Социалистической партии Франции Жан-Пьер Бэль.



По словам главы сенатского отделения Социалистической партии, на выборах решалась судьба 170 из 348 сенатских мест, дополнительно левая коалиция получила от 24 до 26 мандатов. В сочетании с уже имеющимися местами это обеспечит левым большинство в верхней палате парламента, передает Agence France-Presse.



Лидер поддерживающей президента Николя Саркози право-центристской партии "Союз за национальное движение" Жан-Франсуа Копе назвал итоги выборов "разочаровывающими", однако, по его словам, они "не стали сюрпризом".



Издание отмечает, что с момента основания Пятой Республики в 1958 году левые партии получили большинство в сенате впервые. А результаты этого голосования значительно укрепят позиции социалистов перед президентскими выборами, которые состоятся в мае 2012 года.



Выборы во французский сенат, в которых приняли около 72 тысяч человек, проходят по непрямой схеме - на них голосуют мэры городов и депутаты местных парламентов.