В Саудовской Аравии король разрешил женщинам входить в органы власти

Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз сделал заявление, что женщинам отныне разрешается входить в совет Шуры (высший руководящий орган) и участвовать в муниципальных выборах.

"Мы решили включить женщин в качестве полноправных членов в совет Шуры. Женщины смогут участвовать в качестве кандидатов в муниципальные органы власти и даже будут иметь право голосовать", - заверил король. Он добавил, что выступает против принципов изоляции женщин из социальной жизни в соответствии с законами шариата, сообщает РИА Новости.

Решение короля было согласовано с высокопоставленными представителями мусульманского духовенства (улемами).

Хотя Саудовская Аравия и консервативная мусульманская страна, в ней есть женщина-заместитель министра по делам девушек и технический университет, куда принимают женщин.