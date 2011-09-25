В США в Спарксе, Невада, произошла перестрелка между байкерами. Поклонники мотоциклов открыли стрельбу в казино отеля, в результате был убит один человек. Полиция провела аресты, в Спарксе введен особый режим безопасности.

В результате перестрелки убит лидер филиала байкерского клуба "Ангелы ада" из Сан-Хосе. Члены клуба были зачинщиками побоища, на видеокамере из казино осталась запись, как один из них стреляет в толпу, сообщает Росбалт.

В связи с происшедшим мэр Спаркса отменил ежегодный байкерский фестиваль, который проходит в окрестностях.