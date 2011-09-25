В Ираке опять взрывы: гибель людей стала обыденным явлением

Серия из трех взрывов прогремела в воскресенье в иракском Кербеле, священном для шиитов городе в провинции Рамади, в 100 км от Багдада. Погибли как минимум 12 человек, более 30 ранены.

Сначала взлетела на воздух машина, начиненная взрывчаткой, припаркованная возле здания городской администрации. Когда началась эвакуация граждан и первым пострадавшим оказывалась помощь, прогремели еще два взрыва, специально, чтобы количество пострадавших стало максимальным, сообщает ИТАР ТАСС.

В городе Кербела находится гробница третьего по значимости имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Здесь всегда много паломников шиитов, чем активно пользуются экстремисты сунниты. В четверг в городе уже погибли 4 человека и 17 были ранены.