Антигуа и Барбуда первым признало независимость Палестины

Островное государство Антигуа и Барбуда входит в альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Оно первым откликнулось на призыв Махмуда Аббаса, произнесенный на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидер палестинской автономии еще в пятницу с трибуны ООН призвал государства мира признать независимость Палестины. Антигуа и Барбуда стало первой страной, которая откликнулась на призыв. Аббас сердечно поблагодарил премьер-министра Антигуа и Барбуды Уинстона Болдуина Спенсера за этот шаг, сообщает Росбалт.

Палестина добивается признания своей государственности в границах 1967 года — на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме.