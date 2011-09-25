В Дамаске французского посла закидали яйцами

В Дамаске в субботу утром посла Франции в Сирии Эрика Шевалье забросали яйцами и камнями По счастью, никто не пострадал. Люди скандировали лозунги в поддержку президента Сирии Башара Асада.

Несколько человек окружили посла, и, скандируя лозунги в поддержку президента Сирии Башара Асада, закидали его яйцами, камнями и всякой дрянью. Посол выходил из здания, где встречался с греческим православным патриархом, сообщает Интерфакс.

Франция осуждает сирийское руководство за жестокое подавление антиправительственных митингов.