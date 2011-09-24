Силы Переходного совета ворвались в Сирт

Силы Переходного национального совета Ливии ворвались в субботу в город Сирт, несмотря на интенсивный огонь снайперов. Они с боями продвигаются к центру города. Силы Каддафи стягивают в центр танки и минометные орудия.

На улицах Сирта продолжается стрельба и взрывы, поднимаются клубы черного дыма. Над городом барражируют самолеты НАТО. В результате ракетных ударов авиации НАТО и артобстрела погибли более 150 мирных жителей, сообщает ИТАР ТАСС.

Город Бани-Валид, находящийся пока под контролем сторонников Каддафи, тоже оказывает ожесточенное сопротивление силам ПНС, несмотря на поддержку натовской авиации. Всего в боях за этот город погибли 30 повстанцев, 50 получили ранения.