Дочь Муамара Каддафи: отец жив и здоров, и продолжает сражение

Дочь Каддафи Айша в ночь с пятницы на субботу сделала заявление по арабскому телевидению, что ее отец жив, здоров и с оружием в руках продолжает сражаться с врагами. Она призвала сторонников Каддафи не волноваться.

Дочь Муамара Каддафи Айша сделала заявление, переданное из Дамаска по по арабскому телеканалу Аль-Раи. Она находится сейчас в Алжире вместе с братьями Мохаммедом и Аннибалом - и матерью Сафией. По ее словам, отец продолжает сражение и сдавться не собирается, сообщает ИТАР ТАСС.

«Не волнуйтесь, вы можете гордиться своим вождем, который воюет на фронте», - заявила Айша и заклеймила нынешних руководителей переходного национального совета предателями.