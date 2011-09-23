Премьер Израиля предложил палестинскому лидеру начать переговоры немедленно

В пятницу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу немедленно начать переговоры о мире.



Выступая с трибуны ООН, Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы приехали за тысячи миль, находимся в одном городе, здесь в ООН, так давайте вести переговоры прямо сейчас. Надо начинать переговоры о переговорах, давайте обсуждать мир", - призвал он. "Но я не могу в одиночку достичь мира, мы должны сделать это вместе", - цитируют израильского премьера РИА Новости.



Ранее в пятницу палестинский лидер Махмуд Аббас также призывал Израиль к миру, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, а еще раньше Палестина подала заявку на вступление в ООН, несмотря на протесты Израиля.