Аббас заявляет о готовности Палестины возобновить переговоры с Израилем

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил в пятницу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что Палестина готова немедленно возобновить переговоры с Израилем.



В своем выступлении Махмуд Аббас сказал: "Я объявляю, что Организация освобождения Палестины (ООП) готова вернуться немедленно за стол переговоров на основе принятых условий международного права и полного прекращения поселенческой деятельности", он также заявил, что усилия ПНА не направлены на изоляцию и делигитимизацию Израиля, "мы протягиваем руку израильскому правительству и израильскому народу для построения мира", - сказал Махмуд Аббас.



Он также заверил, что "ООП и палестинский народ придерживаются отказа от насилия и осуждают терроризм во всех его формах, особенно государственный терроризм, и привержены всем соглашениям, подписанным между ООП и Израилем".



Выступление Махмуда Аббаса на сессии Генассамблеи ООН было встречено громом продолжительных аплодисментов.



Напомним, ранее в пятницу глава ПНА подал генсеку Пан Ги Муну заявку на вступление Палестины в ООН.