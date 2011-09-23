Палестина обратилась в СБ ООН о признании своей государственности

В пятницу лидер Палестины Махмуд Аббас обратился в СБ ООН о признании независимого палестинского государства в границах 1967 года, заявление было передано генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.



После обращения Махмуда Аббаса, генсек ООН Пан Ги Мун должен будет передать это заявление на рассмотрение Совета Безопасности ООН, который вынесет рекомендацию Генеральной Ассамблее, сообщает Reuters.



США ранее заявили, что наложат вето на резолюцию о признании палестинской независимости. А глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил, что обращение Палестины в Совет Безопасности ООН за признанием своей государственности приведет к срыву переговоров по ближневосточному урегулированию. В свою очередь, Махмуд Аббас и его подчиненные заявили, что двадцать лет переговоров ни к чему не привели, поэтому они решили предпринять более решительные шаги.



В настоящее время Израиль уже выразил Палестине свое "сожаление".