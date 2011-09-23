Европейский Союз ужесточил санкции против Сирии

Совет (министров) Европейского Союза в пятницу одобрил новые санкции против Сирии. Пакет санкций включает в себя запрет на инвестирование в нефтяной сектор Сирии. Сирия, охваченная антиправительственными выступлениями, получает седьмой по счету пакет санкций. Санкции включают в себя запрет на предоставление банковских кредитов, покупку и расширение долей участия в сирийских компаниях, а также создание совместных предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».