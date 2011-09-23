Тихоокеанское государство Тувалу признало Абхазию

Двустороннее заявление об установлении дипломатических отношений между тихоокеанским государством Тувалу и независимой республикой Абхазией подписано в Сухуми премьер-министром республики Сергеем Шамба и премьер-министром Тувалу Вилли Телави.

Документ был подписан 18 сентября, однако официальное сообщение об этом МИД Абхазии обнародовал только в пятницу, сообщает Радио Свобода.

Независимость Абхазии ранее признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии. Площадь страны — 26 квадратных километров. Население - 12 тысяч человек. Тувалу является членом ООН.

В конце мая тихоокеанское государство в Меланезии Вануату также признало независимость Абхазии, однако, после месячного скандала, в котором участвовала Грузия, и смены власти на Вануату признание было аннулировано.