Во время выступления Ахмадинежада зал Генассамблеи ООН покинули ряд делегаций

Во время выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада зал Генеральной Ассамблеи ООН демонстративно покинули делегации ряда западных государств.



В своей речи иранский президент обрушился с резкой критикой на США, НАТО и их ближайших союзников: "Кто несет ответственность за мировой экономический спад? Кто пытается переложить последствия кризиса на другие страны? Может ли цветок демократии вырасти из ракет и бомб НАТО?". Кроме риторических вопросов Ахмадинежад обвинил США и европейские страны в стремлении к мировому господству, он потребовал установления нового мирового порядка на основе равенства всех народов.



Критике был подвергнут и Совет Безопасности ООН, который неоднократно путем санкций пытался добиться от Ирана прояснения деталей его ядерной программы. Ахмадинежад сказал: "Состав Совета Безопасности несправедлив и неравен, он нуждается в реформировании".



В Нью-Йорке после приезда президента Исламской Республики на заседание Генассамблеи ООН прошли акции протеста правозащитников и активистов, которые состоялись напротив штаб-квартиры ООН и гостиницы "Уорвик", где остановился Ахмадинежад.