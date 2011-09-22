Румынию и Болгарию не пустили в Шенгенскую зону

Министр внутренних дел Польши Ежи Миллер сообщил, что главы МВД стран-членов ЕС не одобрили вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.



По словам министра, на голосовании совета министров внутренних дел Евросоюза Нидерланды и Финляндия выступили против принятия этих стран в Шенген, так как и Болгария, и Румыния не выполнили необходимые для вступления в Шенген требования по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.



Еще в марте 2011 года Румыния и Болгария собирались войти в Шенгенскую зону, но Нидерланды, Германия и Франция заблокировали тогда это решение, поставив и Бухаресту, и Софии задачу - усилить борьбу с коррупцией. А для вступления в Шенгенскую зону Румыния и Болгария должны заручиться поддержкой всех 22 стран ЕС, которые участвуют в Шенгенском соглашении.