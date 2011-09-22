Австрийская полиция ищет снайпера, стреляющего по людям из винтовки

Полиция Австрии разыскивает снайпера, ранившего 17 человек в Вене. В разных районах города неизвестный преступник он стреляет по людям из пневматической винтовки с крыш и чердаков. Следователи опрашивают свидетелей и пострадавших. Тяжелых травм ни у кого из пострадавших нет, однако многим потребуется лечение и операции. Раненые — люди самых разных возрастов и профессий, передает Вести.ру.