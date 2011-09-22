Билл Гейтс признан самым богатым американцем по версии Forbes

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс назван самым богатым жителем США по версии журнала Forbes. Состояние 55-летнего Гейтса оценивается в 59 миллиардов долларов. Состояние Гейтса на 20 миллиардов больше, чем у прежнего обладателя «пальмы первенства» — 81-летнего инвестора Уоррена Баффета. За год благосостояние Гейтса возросло на 5 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Тройку лидеров замыкает основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (33 миллиарда долларов).