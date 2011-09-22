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Билл Гейтс признан самым богатым американцем по версии Forbes

22 сентября 2011, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Билл Гейтс признан самым богатым американцем по версии Forbes

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс назван самым богатым жителем США по версии журнала Forbes. Состояние 55-летнего Гейтса оценивается в 59 миллиардов долларов. Состояние Гейтса на 20 миллиардов больше, чем у прежнего обладателя «пальмы первенства» — 81-летнего инвестора Уоррена Баффета. За год благосостояние Гейтса возросло на 5 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Тройку лидеров замыкает основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (33 миллиарда долларов).

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//Авто

Путин упростил получение автономеров

Путин упростил получение автономеров

Президент России подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года автовладельцы смогут получать номерные знаки у изготовителя. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Политика

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

//В мире

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий считает, что Зеленскому угрожает опасность из-за отмены парада

Украинский телеведущий Владимир Быстряков предположил, что для главы государства Владимира Зеленского может стать опасным решение отменить военный парад в честь Дня независимости страны.

//В мире

Кличко обозвал главу администрации Зеленского "брехливым непрофессионалом"

Кличко обозвал главу администрации Зеленского "брехливым непрофессионалом"

Мэр Киева парировал обвинения главы администрации украинского президента Андрею Богдану. На опубликованном видео Виталий Кличко начал обзываться.

//В мире

В Японии разберут ядерные реакторы АЭС "Фукусима-2"

В Японии разберут ядерные реакторы АЭС "Фукусима-2"

Токийская энергетическая компания TEPCO приняла решение демонтировать АЭС "Фукусима-2" также как и пострадавшую от землетрясения и цунами 2011 года соседнюю станцию "Фукусима-1".

//Новости СМИ2

//Общество

В России перестают писать завещания

В России перестают писать завещания

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, россияне в последние годы стали оформлять меньше завещаний. За прошлый год этим вопросом озаботились 533,5 тысячи жителей страны.

//Общество

В Минсельхозе пообещали дешевые овощи всю осень

В Минсельхозе пообещали дешевые овощи всю осень

В Минсельхозе рассказали, что в этом году сезон низких цен на овощи окажется на удивление долгим. Запастись огурцами, помидорами и прочими овощами по доступной зиме россияне смогут в течение всей осени, передаёт КП.

//Шоу-бизнес

Ди Каприо переживает за леса Сибири

Ди Каприо переживает за леса Сибири

Горящие леса в Сибири не оставили равнодушными даже голливудских знаменитостей. Актёр Леонардо Ди Каприо в соцсети выразил своё мнение по поводу полыхающего российского леса.

//Шоу-бизнес

Стало известно о доходах Бари Алибасова

Стало известно о доходах Бари Алибасова

Согласно новой информации, скандальный продюсер не так богат, как принято считать. В налоговой рассказали, что доход Алибасова за сентябрь прошлого года составил чуть меньше 115 тысяч рублей.

//Новости МирТесен

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//Происшествия

В Татарстане силовики предотвратили теракт

В Татарстане силовики предотвратили теракт

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что в Татарстане силовикам удалось предотвратить готовящийся теракт. Отмечается, что операция была проведена совместно с МВД.

//Происшествия

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приемную "Единой России"

В Новосибирске неизвестные подожгли общественную приёмную партии «Единая Россия». Инцидент произошёл в Первомайском районе города на улице Аксенова, 48.

//Общество

Глава Крыма высказался о технологиях майдана в российских условиях

Глава Крыма высказался о технологиях майдана в российских условиях

Крымский премьер-министр поддерживает действия силовиков при разгоне массовых протестных акций. Об этом он заявил, комментируя события в Москве

//Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей будет у него с Меган Маркл, дав обещание врачу

Принц Гарри рассказал, сколько детей будет у него с Меган Маркл, дав обещание врачу

Принц Гарри рассказал, какое количество детей будет у него и Меган Маркл. Данное заявление наследника престола Великобритании прозвучало во время беседы с известным доктором Джейн Гудолл.

//В мире

Зеленский и Лукашенко зазывают друг друга в гости

Зеленский и Лукашенко зазывают друг друга в гости

Белорусский президент Александр Лукашенко направил приглашение своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Лукашенко зовёт Зеленского посетить Белоруссию.

//Общество

Разработки российских ученых, которые не имеют аналогов в мире

Разработки российских ученых, которые не имеют аналогов в мире

Медики Центра Илизарова создали уникальный метод, позволяющий заместить травмированные участки тела собственными внутренними тканями пациента без применения трансплантатов.

//Общество

SOS из Петербурга. Письмо в редакцию

SOS из Петербурга. Письмо в редакцию

Уважаемая редакция "Аргументы недели"! Обращается к Вам семья Ивановых их Санкт-Петербурга. Обращение касается расширения строительства порта в районе г. Приморска Выборгского района Ленинградской области. В настоящее время грузооборот порта превышен уже в 2 раза, т. е. техногенная нагрузка на окружающую среду является недопустимой.

//Общество

Перестройте нас обратно. За державу обидно

Перестройте нас обратно. За державу обидно

Немногие, особенно во власти, знают, что кроется за глянцевой вывеской капитализма, в который обратно втянули Россию. В мировой истории, да и у нас, уже в полной мере проявилась разрушительная сущность этого строя.

//Авто

Россиянам рассказали, когда лучше покупать автомобиль, а когда – воспользоваться такси

Россиянам рассказали, когда лучше покупать автомобиль, а когда – воспользоваться такси

Эксперты назвали россиян, которым поездки на такси будут обходиться дешевле, чем наличие собственной машины. Удалось подсчитать, сколько километров в год должен проезжать человек, чтобы наличие собственного автомобиля оказалось выгоднее.

//В мире

Украинские СМИ анонсировали освобождение своих моряков осенью

Украинские СМИ анонсировали освобождение своих моряков осенью

Задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября. Эта новость стала топовой в украинском информационном сегменте.

//Наука

В России придумали, как превратить мусор в пар

В России придумали, как превратить мусор в пар

Российские учёные придумали устройство, которое в будущем имеет все шансы заменить мусороперерабатывающие заводы. Оно перерабатывает мусор в пар, при этом работает без вредных выбросов в атмосферу, передаёт МК.

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Общество

Обвинённого во взятке рекордных размеров якутского чиновника отпустили из СИЗО

Обвинённого во взятке рекордных размеров якутского чиновника отпустили из СИЗО

Суд выпустил из СИЗО заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, которого ранее обвинили во взятке рекордных размеров для региона. Предполагается, что чиновник присвоил 114 миллионов рублей.

//В мире

В США пенсионерка покормила бездомных кошек и села в тюрьму

В США пенсионерка покормила бездомных кошек и села в тюрьму

В США пожилая дама попала в тюрьму за то, то пожалела домашних животных. 79-летнюю женщину приговорили к 10 дням тюремного заключения за то, что она подкармливала соседских кошек.

//В мире

На Украине объяснили, какие проблемы для Киева принесёт контроль над Донбассом

На Украине объяснили, какие проблемы для Киева принесёт контроль над Донбассом

Украинский министр Вадим Черныш, занимающийся «вопросами временно оккупированных территорий», заявил, что возвращение контроля над Донбассом принесёт Киеву много проблем.

//Криминал

Из московского ТЦ вынесли тысячу ювелирных изделий

Из московского ТЦ вынесли тысячу ювелирных изделий

Неизвестный обокрал ювелирный магазин в торговом центре на юго-востоке Москвы, ущерб составил более 5.5 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главка московской полиции.

//Непознанное

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО

НЛО был зафиксирован в Перу на древнем месте Мачу-Пикчу. Его случайно удалось обнаружить туристу, сделавшему селфи на фоне затерянного города инков. Об этом сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.

//В мире

Зеленский решил надуть Коломойского?

Зеленский решил надуть Коломойского?

Офис Зеленского анонсировал масштабную приватизацию государственного имущества. Это само по себе очень похоже на начало грандиозного дележа Украины новыми властями. Пикантности ситуации добавляет появление банка, некогда принадлежавшего Игорю Коломойскому.

//Новости партнеров

//Общество

Сибирские леса начали тушить с воздуха

Сибирские леса начали тушить с воздуха

В МЧС приняли решение задействовать авиацию для тушения крупномасштабных пожаров в Сибири. Борьбу с горящими лесами было решено начать с Красноярского края.

//В мире

Принц Гарри начал лысеть, и в этом обвинили Меган Маркл

Принц Гарри начал лысеть, и в этом обвинили Меган Маркл

Британцы начали подмечать, что принц Гарри после свадьбы с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл начал стремительно лысеть. Специалисты по пересадке волос считают, что на шевелюре принца сказывается сильное нервное напряжение.

//Экономика

Потребительскую корзину предложили разделить по половой принадлежности и возрасту

Потребительскую корзину предложили разделить по половой принадлежности и возрасту

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую. Гендерно ориентированные продуктовые наборы уже разработаны. Рекомендации составили специалисты ФИЦ питания и биотехнологии.

//В мире

Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе. С таким заявлением выступил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

Россияне раскритиковали Максима Галкина за его слова о ситуации с горящими лесами Сибири. Пародист заметил, что леса в стране горят каждый год, но ажиотаж вызвал только нынешний пожар.

//Общество

Крым: впечатления туриста

Крым: впечатления туриста

Крым – отличное место для познавательного летнего отдыха. В своём семейном путешествии по Южному берегу Крыма убедилась, как же важно сохранить всё то, что подарено природой.

//Новости СМИ2

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«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Учёные рассказали о новой потребительской корзине для женщин и мужчин

Учёные рассказали о новой потребительской корзине для женщин и мужчин

Учёные предложили пересмотреть состав потребительской корзины для россиян и определить, какие продукты должны в неё попасть в зависимости от возраста и гендерной принадлежности.

//В мире

Трамп объяснил свою любовь к Twitter

Трамп объяснил свою любовь к Twitter

Американский президент Дональд Трамп рассказал, откуда взялась его привычка объяснять многие свои решения и действия в социальной сети. Глава Соединённых Штатов отметил, что таким образом он пытается защититься.

//В мире

Политолог предположил, что возвращения Порошенко на Украину можно не ждать

Политолог предположил, что возвращения Порошенко на Украину можно не ждать

Пётр Порошенко может не вернуться обратно на Украину, считает киевский политолог Михаил Погребинский. В понедельник стало известно, что экс-президент покинул страну вместе со своей семьёй. При этом бывший лидер государства отказался от положенной ему охраны.

//Шоу-бизнес

Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино

Владимир Машков рассказал, когда собирается вернуться в кино

Народный артист России Владимир Машков рассказал, что намерен снова сниматься в кино, однако до этого ему нежно наладить работу в театре Олега Табакова, где актёр занимает должность художественного руководителя.

//Туризм

Гибель десятков российских туристов в Анталье объяснили в "Турпомощи"

Гибель десятков российских туристов в Анталье объяснили в "Турпомощи"

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал слова Генконсула Олега Рогозы в интервью РИА Новости о том, что в Анталье с начала года умерли десятки россиян.

//Новости МирТесен

//Общество

Российским аграриям стало невыгодно выращивать гречиху

Российским аграриям стало невыгодно выращивать гречиху

В Росстате сообщили, что в России аграрии перестают выращивать гречиху. Общая площадь посевов за нынешний год оказалась минимальной за последние 16 лет и составила 807 тысяч гектаров. Это на 238 тысяч меньше, чем было в прошлом году.

//Шоу-бизнес

Певица МакSим изменила внешность и выходит замуж?

Певица МакSим изменила внешность и выходит замуж?

Певица Марина Максимова взбудоражила фанатов появлением кольца на безымянном пальце. Поводом стал ее визит на программу Татьяны Устиновой "Мой герой", которая выходит на телеканале ТВЦ.

//Говорят, что...

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон давно известен своими эксцентрическими выходками. После того как он возглавил Англию, европейские эксперты проанализировали всю его деятельность – выяснилось, что Борис успел оскорбить всех мировых лидеров и целые континенты.

//Говорят, что...

Иваси показывает рекордные уловы

Иваси показывает рекордные уловы

В России было решено возродить промысел сардины-иваси. Эта рыба была очень популярна во времена СССР, но после его кончины полностью исчезла с прилавков. Сейчас уловы иваси растут каждый год буквально стахановскими темпами. В конце июля вылов дальневосточной сардины-иваси достиг 16, 4 тыс. т.

//Наука

В Японии учёным разрешили вырастить эмбрион из клеток человека и мыши

В Японии учёным разрешили вырастить эмбрион из клеток человека и мыши

В Японии правительство одобрило эксперименты с гибридными эмбрионами, полученными из клеток человека и мыши. В большинстве государств эксперименты с химерами запрещены.

//В мире

Посольство России в Латвии ответило министру Ринкевичу

Посольство России в Латвии ответило министру Ринкевичу

Посольство России в Латвии ответило министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу по поводу митингов в Москве. «Обеспокоенность латвийской стороны по поводу «нарушения» основных прав человека при обеспечении общественного правопорядка 27 июля на несанкционированной властями публичной акции в Москве абсурдно.

//Говорят, что...

Китай обвинил США в генетической воинственности

Китай обвинил США в генетической воинственности

Напряжённость в отношениях Китая и США не спадает. Эмоции всё чаще выплёскиваются на страницы китайской партийной печати. На днях орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала очень резкий комментарий под заголовком «Американская гегемония является источником беспорядков в мире».

//Говорят, что...

Решено возродить колхозы – пока в Узбекистане

Решено возродить колхозы – пока в Узбекистане

Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как развалился СССР, ушли в прошлое колхозы. Сейчас время от времени в России возникает идея по их возрождению, но всерьёз об этом задумались только в Узбекистане. Власти декларируют, что «вступление в создаваемые кооперативы будет добровольным».

//Говорят, что...

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Англичане мечтают ездить в США по железной дороге через Россию

Несмотря на очень напряжённые отношения между Великобританией и Россией, английские СМИ уделили много внимания открытию Амуро-Якутской железнодорожной магистрали – новой крупной железной дороги в Сибири. Она начинается от Транссиба и доходит до ­Якутска.

//Экономика

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Дмитрий Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям.

//Здоровье

Чистим зубы в правильное время

Чистим зубы в правильное время

Большинство людей знают, что нужно чистить зубы каждый день, и не реже чем 2 раза. Однако знать – это одно, а выполняют это правило на практике далеко не все. Это ведёт к тому, что здоровье зубов ухудшается и приходится идти к стоматологу. Сколько же раз в день надо выполнять эту гигиеническую процедуру?

//Здоровье

Береги грудь смолоду

Береги грудь смолоду

РАК молочной железы развивается постепенно. Врачи выделяют следующие стадии рака молочной железы. Рак – коварное заболевание, которое на ранних стадиях (нулевая, первая и вторая) никак не проявляет себя. Но есть признаки рака молочной железы, которые должны настораживать.

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