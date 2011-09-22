В США снимут сериал по мотивам дела Стросс-Кана

История бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвинявшегося в сексуальных домогательствах к горничной из отеля, стала основой для сюжета нового сезона американского сериала "Закон и порядок: специальный корпус".



В главной роли - актер итальянского происхождения Франко Неро, передает Интерфакс. Он сыграет французского дипломата, который обвиняется в сексуальных домогательствах к горничной из отеля. Сериал "Закон и порядок" стал популярным из-за того, что заимствовал сюжеты из историй, широко освещенных в СМИ.



