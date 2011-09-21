Россия выступает за международную информационную безопасность

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия выступает за документ, который объединит усилия мирового сообщества в сфере международной информационной безопасности.



На Второй международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Николай Патрушев сказал, что обеспечение международной информационной безопасности является одной из наиболее сложных и важных проблем международной безопасности. Однако сотрудничество мирового сообщества в этой сфере пока не вышло на уровень совместных согласованных действий.



"Все более актуальной становится задача выработки под эгидой ООН документа, позволяющего объединить усилия международного сообщества. Российская делегация выступила с инициативой подготовки концепции такого акта - проекта конвенции об обеспечении международной информационной безопасности - с учетом всех международных достижений и разработок в этой области и без ущерба для принципов работы доступа к информации", - цитирует секретаря Совбеза РФ РИА Новости.



Обращаясь к участникам встречи, Николай Патрушев добавил: "Проект конвенции будет передан участникам встречи, заинтересованным в ваших замечаниях и предложениях". Он также сообщил, что после екатеринбургской встречи обсуждение документа продолжится как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а итоги будут подведены в 2012 году.