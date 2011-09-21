США и Турция договорились усилить международное давление на Сирию

Президент США Барак Обама и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке договорились об усилении международного давления на сирийского президента Башара Асада.



Обама и Эрдоган договорились обсудить возможные ответные шаги со стороны международного сообщества на ситуацию в Сирии, где, по утверждению западных стран, власти подавляют протесты оппозиции. Эти шаги "могут включать санкции, оказание политического давления и другие меры".



Также Барак Обама призвал Турцию и Израиль восстановить добрососедские отношения, испортившиеся после инцидента с "Флотилией свободы" в мае 2010 года, когда в результате попытки прорыва морской блокады сектора Газа погибли девять турецких граждан.



Кроме того, лидеры США и Турции намерены продолжить тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом в свете произошедшего во вторник в Анкаре теракта, унесшего жизни троих человек. Барак Обама сказал: "Случившееся напоминает нам о существовании угрозы терроризма в различных частях мира, и США и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом". В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил необходимость взаимного сотрудничества в "планировании и использовании технологий для борьбы с терроризмом", передает ИТАР-ТАСС.