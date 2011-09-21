Странам, пережившим "арабскую весну", окажут экономическую и политическую помощь в рамках программы "Довильское партнерство", об этом договорились министры иностранных дел Группы восьми.



Встреча министров иностранных дел "восьмерки" состоялась в минувший вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Здесь было решено, что помощь будет предоставлена, в первую очередь, Египту, Тунису, Марокко и Иордании.



Ливия также была включена в партнерство, но финансовая помощь ей выделена не будет, так как часть активов свергнутого правительства Муамара Каддафи была "разморожена" и передана ливийскому Переходному национальному совету (ПНС).



В рамках программы "Довильское партнерство" предусматривается выделение всем этим странам около 80 млрд долларов для оказания содействия в осуществлении демократических реформ, передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, программа "Довильское партнерство" была запущена во французском Довиле на саммите "большой восьмерки", состоявшемся в мае 2011 года, для поддержки демократических преобразований на Ближнем Востоке и Севере Африки. В "Довильское партнерство" входят также Саудовская Аравия, Турция, Кувейт, международные и региональные финансовые организации, в том числе и Международный валютный фонд.