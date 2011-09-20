Парижская прокуратура требует оправдать экс-президента Жака Ширака

Во Франции прокуратура Парижа потребовала от суда оправдать экс-президента Жака Ширака, который обвиняется в создании фиктивных рабочих мест в парижской мэрии.



Прокурор считает, что следует оправдать не только Жака Ширака по двум вменяемым ему делам, но и девятерых других подсудимых по одному из этих дел.



Еще в 2009 году, когда дело только расследовалось, прокуратура потребовала закрыть его за отсутствием состава преступления. В марте 2011 года перед началом процесса против Ширака ожидалось, что прокуратура попросит оправдать экс-президента.



Процесс против Жака Ширака начался 5 сентября, в Исправительном суде Парижа его представляют адвокаты, так как состояние здоровья бывшего президента не позволяет ему объясняться в суде, Жак Ширак на процессе не присутствует. Он обвиняется в растрате общественных средств, злоупотреблении доверием и злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды для себя или других лиц. Слушания продлятся до 23 сентября, передает РИА Новости.



Напомним, Жак Ширак проходит обвиняемым по двум делам, относящимся к тому времени, когда он был мэром Парижа. Одно из дел рассматривалось судом Нантера, второе - судом Парижа. В рамках первого дела он обвиняется в создании семи фиктивных мест в 1990-1994 годах, в рамках второго - 21 фиктивного рабочего места в 1992-1995 годах.