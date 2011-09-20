Обама: Пока ливийскому народу грозит опасность, операция НАТО будет продолжаться

В речи президента США Барака Обамы, которая прозвучит в Нью-Йорке на встрече по вопросам развития Ливии говорится, что операция НАТО в Ливии будет продолжаться для защиты ливийского народа.



Текст выступления американского президента распространила пресс-служба Белого дома, в частности, в докладе говорится: "Пока ливийскому народу грозит опасность, операция НАТО будет продолжаться, и все те, кто продолжает сопротивление, должны понять - старый режим пал, настало время сложить оружие и стать частью новой Ливии. Как только это произойдет, мир должен поддержать усилия (ливийцев) по обеспечению контроля над всеми видами вооружений. Демократия, торговля и инвестиции не могут развиваться без обеспечения безопасности".



Также американский президент пообещал Ливии от США гуманитарную помощь, по его словам, в вопросах оказания помощи Ливии и обеспечения поставок продовольствия Соединенные Штаты намерены играть ведущую роль, передает РИА Новости.



Напомним, президент США прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Здесь у Барака Обамы запланирована встреча с руководством Переходного национального совета Ливии, после которой он выступит на встрече высокого уровня с участием генсека ООН Пан Ги Муна по развитию Ливии.