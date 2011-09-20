Оружие - в качестве приза в детском конкурсе

В Сомали радиостанция, владельцем которой является исламистское движение аль-Шабааб, объявило конкурс на знание Корана среди детей.



Главными призами конкурса стали… боеприпасы, информирует www.bbc.co.uk. Разделив первое место, четверо ребятишек получили 700 долларов и автомат. За второе место полагалась винтовка. За третье - две гранаты.

Представители движения заявили, что дети должны использовать одну руку в учебе, а вторую - для защиты ислама.