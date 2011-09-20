В Йемене возобновились военные столкновения, и вновь погибшие и раненые

В Йемене возобновились атаки правительственных войск по позициям оппозиционеров, несмотря на ранее достигнутое сторонами соглашение о перемирии. В столице страны Сане в настоящий момент раздаются звуки выстрелов и пулемётных очередей.

Уже есть убитые и раненые, не менее 27 человек погибло во время столкновений в Сане между силами президента Салеха и его оппонентами, сообщает Reuters.

Оппозиция продолжает требовать отставки главы государства. Министр торговли и промышленности Йемена Хишам Шараф ранее обвинил в столкновениях силы, близкие к террористической группировке "Аль-Каида". Оппозиционеры же уверены, что беспорядки инициированы правительством.