В Йемене возобновились военные столкновения, и вновь погибшие и раненые
20 сентября 2011, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Йемене возобновились атаки правительственных войск по позициям оппозиционеров, несмотря на ранее достигнутое сторонами соглашение о перемирии. В столице страны Сане в настоящий момент раздаются звуки выстрелов и пулемётных очередей.
Уже есть убитые и раненые, не менее 27 человек погибло во время столкновений в Сане между силами президента Салеха и его оппонентами, сообщает Reuters.
Оппозиция продолжает требовать отставки главы государства. Министр торговли и промышленности Йемена Хишам Шараф ранее обвинил в столкновениях силы, близкие к террористической группировке "Аль-Каида". Оппозиционеры же уверены, что беспорядки инициированы правительством.