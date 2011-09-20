Украшение с затонувшего «Титаника» украдено в Копенгагене

Позолоченное ожерелье из затонувшего парохода «Титаник» было украдено на выставке в Копенгагене прямо из витрины.

Преступление произошло на организованной в местном парке развлечений выставке, посвященной легендарному судну. Воры просто приподняли витрину, которая почему-то не была закреплена, забрали украшение и спокойно унесли его. Поскольку стекло никто не разбил, сигнализация не сработала. Работникам парка теперь очень стыдно, сообщает Associated Press.

Ожерелье позолоченное, но, в силу исторической ценности, хорошо известно коллекционерам и продать его будет непросто. Оно застраховано на 14 тысяч евро, а за информацию о грабителях уже назначена награда в тысячу евро.

Ожерелье принадлежало пассажирке первого класса, гражданке США Элеоноре Уайлдернер. Ей удалось спастись с тонущего судна, но украшение утонуло.