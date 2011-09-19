ООН: В Сирии во время беспорядков погибли 2,7 тыс человек

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кьюнг-ва Канг, выступая на 18-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что в Сирии во время беспорядков погибли 2,7 тыс человек.



Кьюнг-ва Канг сообщила: "По состоянию на сегодняшний день 2,7 тыс человек, включая, как минимум, 100 детей, были убиты военными и силами безопасности с того момента, как протесты начались в середине марта". Она подчеркнула "важность привлечения к ответственности авторов преступлений против человечности", напомнив, что в опубликованном в августе докладе независимой международной комиссии по расследованию случаев нарушения прав человека в Сирийской Арабской Республике содержится вывод, что действия сил безопасности Сирии по подавлению акций протеста могут расцениваться как преступления против человечности и должны расследоваться Международным уголовным судом в Гааге.



По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подготовило секретный список, в котором содержатся имена 50 подозреваемых в совершении подобных преступлений, передает ИТАР-ТАСС.