Английские власти выселяют ирландских цыган из незаконных построек

Власти небольшого английского городка Басилдон в 40 километрах от Лондона взялись за выселение ирландских цыган, которые живут здесь незаконно.



Они обосновались в этих местах более 40 лет назад, тогда местный муниципалитет разрешил поселиться на этих землях сорока цыганским семьям. За прошедшие годы поселок увеличился как минимум вдвое, передают www.vesti.ru. Десятки лет шли судебные разбирательства и вот окончательный вердикт - незаконно построенные дома можно сносить.

Жители незаконно построенных домов вышли на баррикады. Они защищают несколько десятков домов, самовольно построенных в бывшей лесополосе. Здесь живут так называемые ирландские цыгане, которые утверждают, что им некуда отсюда уходить.

"Мы будем действовать гуманно, и сделаем все, чтобы при расчистке этого участка никто из бывших жителей не пострадал", - уверяет глава городского совета Тони Болл. Но обитатели поселка обвиняют власти в нежелании искать компромисс. На помощь цыганам собралась пестрая толпа правозащитников и активистов разнообразных организаций. Приехали анархисты из Швеции и Германии.