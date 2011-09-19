Обама представил план восстановления экономики и сокращения долга США

Президент США Барак Обама представил новый план восстановления экономики и сокращения долга США почти на $4 трлн в течение предстоящих 10 лет, заявив, что "Вашингтон должен жить по средствам".



Барак Обама, в частности, сказал: "Вашингтон должен жить по средствам. Мы должны отказаться от того, что не можем себе позволить, в пользу того, что действительно важно".



Новый план Барака Обамы предусматривает повышение налогов для американцев, которые зарабатывают в год более $1 млн в год. "Без налоговой реформы другие сокращения теряют смысл... Никто не хочет повышения налогов, и я в том числе, но мы не можем допустить, чтобы наиболее богатые американцы продолжали пользоваться налоговыми льготами...", - сказал президент США. По его словам, нельзя допускать, чтобы средний класс отдавал в налоги более крупную часть своего дохода, чем богатейшие американцы.



Изначально предлагавшийся администрацией США законопроект предусматривал исключение из перечня "льготников" всех, чей индивидуальный годовой доход превышает 200 тысяч долларов, а семейный - 250 тысяч долларов. Республиканцы, сторонниками которых традиционно являются наиболее обеспеченные слои американского общества, настаивали на сохранении налоговых льгот и для богатых американцев.



В качестве компромисса Барак Обама предложил парламентариям продлить льготы для богатых, составляющих 3% всего населения страны, только на два года, в то время как для среднего класса налоговые льготы вводятся на постоянной основе. Кроме того, предполагается отменить некоторые налоговые льготы, которыми в настоящее время пользуются американские нефтяные и газовые компании.



Власти США предлагают сэкономить и на выводе американских войск из Ирака и Афганистана.



Правительство собирается сократить ассигнования по целому ряду статей бюджета. Речь здесь идет и о программе медицинской помощи малоимущим "Медикэр"; сокращение расходов федерального правительства; планируется сократить расходы на обслуживании госдолга за счет его выплаты более ускоренными темпами и перехода на более низкие процентные ставки, передает ИТАР-ТАСС.