Основатель IKEA удвоил пожертвования после информации о его нацистском прошлом

Основатель сети магазинов IKEA Ингвар Кампрад более чем в два раза увеличил сумму пожертвований на благотворительность после опубликования информации о его связи с нацистами.



Ежегодная сумма пожертвований со стороны фонда 85-летнего бизнесмена Ikea Foundation составит миллиард крон (более 129 миллионов долларов), уточняет lenta.ru. Из этой суммы чуть меньше половины в течение трех лет будет направлено в лагерь беженцев Dadaab в Кении, а остальное разделят фонды ЮНИСЕФ, Save the Children, Программа развития ООН (UNDP) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В конце августа шведская журналистка Элизабет Осбринк опубликовала книгу, в которой привела данные о том, что Кампрад во время Второй мировой войны являлся членом партии шведских нацистов - SSS. Кроме того, журналистка выяснила, что Кампрад, которому тогда было 17 лет, вербовал новых участников в SSS. Сам бизнесмен называл свои воззрения в подростковом возрасте несерьезными.