МИД РФ призывает власти и оппозицию Йемена наладить диалог и уйти от насилия

МИД РФ считает, что единственным выходом из кризиса в Йемене может стать прямой диалог власти и оппозиции Йемена, который приведет к единому мнению - отказу от насилия.



В сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД РФ, говорится: "В связи с новой вспышкой внутриполитического противостояния в Йеменской республике призываем все вовлеченные в него стороны отказаться от взаимного насилия, подталкивающего страну в пропасть вооруженного конфликта".



В сообщении МИДа РФ также подчеркивается: "Единственный разумный выход в складывающихся реалиях - это прямой диалог властей с оппозицией в свете указа президента Салеха от 12 сентября о наделении вице-президента Хади полномочиями на проведение переговоров по вопросам передачи власти, а также имеющихся договоренностей по реализации инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".