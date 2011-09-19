Сын Каддафи руководит обороной Сирта

Муатасим, сын Муамара Каддафи, взял на себя оборону города Сирта. 19 сентября бойцы формирований ПНС овладели важным рубежом к востоку от города.



Основные силы сосредоточены в районе Султаны, примерно в 40 километрах от Сирта. Но штурм города отложен из-за большого числа мирных жителей. Для того, чтобы население могло покинуть город, на юго-востоке от него организован гуманитарный коридор.

Сторонники прежнего режима воодушевлены успешным отражением атак "наемников НАТО" и обещают их изгнать из всех остальных ливийских районов. Официальный представитель свергнутого правительства Муса Ибрагим сообщил, что защитники Бани-Валила, в 170 км к югу от Триполи, сорвали высадку десанта. При этом им удалось захватить в плен группу иностранных военных советников. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ливийские СМИ, среди задержанных 17 человек основную долю составляют французы, двое британцев, один катарский офицер и один гражданин азиатской страны. Обещано, что пленных иностранцев покажут в телеэфире по каналу "Ар-Рай".

Передовые отряды ПНС ведут бои в 6 километрах от центра города, однако не могут продвинуться вперед из-за сильного встречного огня. Как пишет "Российская газета", за истекшие сутки единственным их успехом на юге Ливии стал захват города Зилля, расположенного в 750 км от Триполи, в окрестностях Эль-Джофры, где, не исключено, скрывается полковник Муамар Каддафи.

Банды наемников отброшены также на десятки километров от Себхи - другого очага сопротивления в центре Ливийской пустыни. Им не помогло новое вооружение, поступившее из Катара и ОАЭ.