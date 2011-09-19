В Иране арестованы пять сотрудников Би-би-си

В Иране арестованы пять человек, работавших на персидскую службу британской телерадиокорпорации Би-би-си. Власти обвиняют арестованных в том, что они делали репортажи, содержавшие в себе негативную оценку событий в стране.

Имена арестованных и их гражданство, не сообщаются, передает РИА Новости. Ранее власти Ирана заблокировали телевизионное вещание Би-би-си. Корпорацию обвинили в провоцировании протестного движения после президентских выборов 2009 года.