Меркель проиграла земельный парламент Берлина

Победу на выборах в Палату депутатов (земельный парламент) Берлина в воскресенье одержали социал-демократы, которые своим основным соперником называют возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель Христианско-демократический союз.

В выборах приняли участие около 59% избирателей. Уточняет ИТАР-ТАСС.

Согласно предварительным данным, после подсчета большей части бюллетеней, за СДПГ проголосовали 28,5-29,5% избирателей, за ХДС - 23-23,5%, "Союз- 90"/зеленые" набрал 18-18,5% голосов, Левая партия - 11,5%.

СДПГ теперь получила право избрать из своих рядов правящего бургомистра Берлина. Им в третий раз станет лидер столичных социал-демократов Клаус Воверайт

В берлинский парламент также впервые войдут депутаты от созданной четыре года назад Пиратской партии, за которую проголосовали 8,5-9% избирателей. В ФРГ "пираты" выступают против жесткого контроля в области интеллектуальной собственности, против сбора и хранения государственными или коммерческими структурами личных данных граждан, против видеонаблюдения в общественных местах, против биометрических паспортов с отпечатками пальцев их владельцев, против тотальной цензуры в интернете и всеобщего контроля государства за гражданами.