Полиция Йемена застрелила 18 демонстрантов

Огонь из стрелкового оружия по антиправительственным демонстрантам в столице Йемена Сане открыли в воскресенье силы безопасности. Погибло не менее 18 человек, сообщает Би-би-си.

Нескольких тысяч демонстрантов в воскресенье в очередной раз требовали отставки действующего президента Али Абдаллы Салеха.

По словам одного из очевидцев, для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ.

В воскресенье советник президента заявил агентству Синьхуа, что Салех не покинет свой пост, пока не будет избран законный преемник.